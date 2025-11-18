Логотип РИА URA.RU
В Пермском крае рухнули продажи сигарет

В Пермском крае осенью спрос на сигареты упал на 45%
18 ноября 2025 в 11:58
Средняя стоимость пачки сигарет возросла до 292 рублей

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае зафиксировано более значительное снижение спроса на табачную продукцию по сравнению со среднероссийскими показателями. В период с сентября по октябрь 2025 года объем продаж сигарет в регионе сократился на 45% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

«Анализ цен показал, что в Прикамье средняя стоимость пачки сигарет возросла до 292 рублей (годом ранее она составляла 275 рублей), что соответствует росту на 6%. В то же время в масштабах страны средняя цена увеличилась на 13% и достигла 232 рублей, а спрос уменьшился на 23%», — пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на данные специалистов «Контур.Маркета». 

Снижение наблюдается и в сегменте курительного табака. В Пермском крае спрос сократился на 33%, а средняя цена за 100 граммов выросла на 5% и составила 299 рублей. В целом по России стоимость табака увеличилась на 10% (до 289 рублей), а спрос упал на 19%. Отклонение от общей тенденции демонстрирует Краснодарский край, где, несмотря на снижение цен на 19%, уровень продаж остался неизменным.

Также аналитики отмечают положительную динамику в количестве торговых точек, реализующих табачную продукцию. К 1 ноября 2025 года их число в России увеличилось на 39,8% по сравнению с 2022 годом.

