На Урале запустили мультиплатформу, объединяющую мощнейшие нейросети

Сервис «Нейрошлюз» способен обрабатывать до 470 тысяч запросов каждый месяц Фото: предоставлено ВТБ

«Ростелеком» начал внедрять в Свердловской области уникальную разработку для бизнеса и государства, объединяющую множество нейросетей на одной платформе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Ростелекома», сервис «Нейрошлюз» объединяет 27 видов ИИ-ассистентов и предназначен для упрощения рутинных рабочих операций.

«Мы видим огромный потенциал искусственного интеллекта в таких областях, как медицина, образование, здравоохранение и безопасность. В условиях растущего спроса на цифровизацию и дефицита квалифицированных кадров важным инструментом для бизнеса и государства становится ИИ. Он позволяет не только оптимизировать и автоматизировать процессы, но и снизить операционные издержки, повысить точность и скорость принятия решений. „Нейрошлюз“ — это наш ответ на вызовы времени. Мы создали платформу, которая объединяет передовые технологии ИИ, чтобы помочь госструктурам адаптироваться к новым реалиям, а бизнесу оставаться конкурентоспособным», — отметил директор екатеринбургского филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков.

Среди нейросетей, представленных на портале, есть популярные и крупные — DeepSeek, GigaChat, ChatGPT, Gemini и Yandex Art. «Нейрошлюз» способен обрабатывать до 470 тысяч запросов ежемесячно, позволяя сокращать затраты времени на выполнение повседневных задач примерно на 40%. Сервис может генерировать тексты, изображения и аудио, готовить презентации, анализировать документы, расшифровывать записи и планировать встречи.

При этом платформа может работать на иностранных языках и подходит для разработки персональных цифровых помощников или эффективных промптов. Внутри «Ростелекома» «Нейрошлюз» используют в работе более 40 тысяч сотрудников, а 10 тысяч делают это ежедневно.

«„Нейрошлюз“ от „Ростелекома“ стал для нас незаменимым инструментом в работе. Например, мы активно используем ИИ-ассистентов, которые обучены выполнять конкретные задачи. Особенно ценна возможность перевода документов на английский язык, что позволяет нам быстрее работать с иностранными партнерами», — поделилась опытом применения разработки предприниматель Наталья Самсонова.