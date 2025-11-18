Аналитики выяснили, кому в ЯНАО легче всего найти работу в конце 2025 года

Проще всего найти работу на Ямале смогут молодые специалисты Фото: Илья Московец © URA.RU

Почти 30% жителей ЯНАО считают, что смогут найти работу по специальности без особых затруднений. Об этом URA.RU рассказали специалисты онлайн-платформы рекрутинга hh.ru.

«О том, что находят работу по специальности без особых сложностей ответили 27% жителей ЯНАО (среднее значение по Уральскому федеральному округу — 38%). Из них 8% выбрали вариант ответа, что трудоустроиться по их профессии „совсем не сложно“, 19% — „скорее несложно“, — отметили специалисты. Проще всего найти работу оказалось в сфере розничной торговли (50 % соискателей легко нашли работу), ресторанно-гостиничном бизнесе (49 %) и продажах и обслуживании клиентов (48 %).

В число направлений, где легко найти работу в ЯНАО вошли также медицина и фармацевтика (47 %), строительство и недвижимость (45 %), транспорт, логистика, перевозки, спорт и салоны красоты (по 44 %) и автобизнес (42 %). В то же время 52 % опрошенных жителей ЯНАО (по УрФО в целом — 41 %) сообщили о сложностях с поиском работы по специальности. Из них 14 % оценили ситуацию как «очень сложную», а 38 % — как «скорее сложную». Сложности с трудоустройством чаще всего испытывают специалисты в областях, где предъявляются высокие требования к квалификации и наблюдается высокая конкуренция за рабочие места.

Сферы, в которых ямальцы испытывают сложности при трудоустройстве

«Стратегия, инвестиции, консалтинг» (77 %);

«Маркетинг, реклама, PR» (66 %);

«Высший менеджмент» (63 %);

«Искусство, развлечения, массмедиа» (62 %).

Не смогли однозначно оценить, насколько сложно найти работу по их профессии — 22 % опрошенных из ЯНАО. По УрФО доля таких ответов составила 20 %.