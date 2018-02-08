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Главные новости Курганской области
12:22  08 февраля 2018 1

Зауральская больница осталась без воды после масштабной аварии

Порыв водопровода. Шумиха, коммунальная авария, трактор, мчс, ремонтные работы
К месту аварии не могли пробитьсяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Шумихе Курганской области центральная районная больница и несколько жилых домов остались без воды. В самом городе 7 февраля после масштабной аварии была восстановлена система водоснабжения.

В трех многоквартирных домах перемерзли трубы, сейчас их пытаются отогреть. В райбольницу вода не поступает из-за аварии на линии. «Воду нам не подвозят, потому что мы брали воду из своей скважины, но сейчас такой возможности нет», — пояснил главврач больницы Андрей Устинов.

Он сообщил, что ремонтные работы начнутся в ближайшее время. «Чтобы поменять кран, нужно отключить город, десять минут назад мы это проговорили с главой района и главой города», — отметил главный врач.

Отметим, более десяти тысяч жителей Шумихи четыре дня оставались без воды из-за того, что в городе не было техники, которая смогла бы пробить перемерзшую землю.

Татьяна Жаткина
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