Зауральская больница осталась без воды после масштабной аварии

В Шумихе Курганской области центральная районная больница и несколько жилых домов остались без воды. В самом городе 7 февраля после масштабной аварии была восстановлена система водоснабжения.
В трех многоквартирных домах перемерзли трубы, сейчас их пытаются отогреть. В райбольницу вода не поступает из-за аварии на линии. «Воду нам не подвозят, потому что мы брали воду из своей скважины, но сейчас такой возможности нет», — пояснил главврач больницы Андрей Устинов.
Он сообщил, что ремонтные работы начнутся в ближайшее время. «Чтобы поменять кран, нужно отключить город, десять минут назад мы это проговорили с главой района и главой города», — отметил главный врач.
Отметим, более десяти тысяч жителей Шумихи четыре дня оставались без воды из-за того, что в городе не было техники, которая смогла бы пробить перемерзшую землю.