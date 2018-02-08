15:03 08 февраля 2018 0

Михаил Махов рассказал, где взял деньги на передвижную лабораторию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

КПРФ выделила деньги на покупку передвижной лаборатории и начало работы новой челябинской экологической организации «Антисмог». В дальнейшем активисты могут рассчитывать только на помощь земляков, заявил руководитель движения, депутат Заксобрания области Михаил Махов корреспонденту «URA.RU» после презентации «Антисмога».

«Когда челябинцы увидят, что мы делаем полезное дело, уверен, что найдутся меценаты, которые поддержат нас», — считает парламентарий.

Махов отдельно прокомментировал назначение своим заместителем Евгения Маленкина. Тот в свое время был вице-президентом фонда «Город без наркотиков» и считался правой рукой главы этой организации, ныне мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Маленкин скрывался от правосудия, затем был приговорен к четырем годам колонии за незаконное лишение свободы семи реабилитанток фонда и незаконный незаконный оборот спецсредств — наручных часов с функциями аудио- и видеозаписи.

«Приглашение Маленкина — моя инициатива. Он доказал свою высокую эффективность на прежней работе в фонде. Это принципиальный человек с большим опытом организации публичных мероприятий. Маленкин — неместный, с другим менталитетом, не обременен связями и обязательствами. Он обладает большим опытом выстраивания работы в крупных движениях. В отличие от меня, умеет организовывать современные коммуникационные каналы вроде мессенджеров и соцсетей», — сказал Махов. Он добавил, что Маленкин будет получать зарплату в «Антисмоге». Поэтому всю рабочую неделю будет жить в Челябинске, а на выходные ездить к семье в Екатеринбург.

Активисты «Антисмога» также намерены в четверг, 8 февраля, вечером, встретиться с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) Иваном Засурским и Сергеем Цыпленковым на круглом столе по экологии. А завтра вместе поучаствовать в аналогичном заседании на площадке Общественной палаты области.

Лидер «Антисмога» заявил, что его движение начнет активную работу нынешней весной. Организация выделила четыре направления: «Эко-патруль» (горячая линия, выезд на место, выявление очагов загрязнени), «Эко-контроль» (лабораторные исследования), «Эко-дети» (Организация «Зеленых игр» для детей) и «Эко-город» (субботники и высадка саженцев).

Через три месяца экологи получат передвижную лабораторию. «Сейчас открыли „горячую линию“, где собираем информацию об источниках загрязнения воздуха, проверяем и направляем жалобы в госорганы. Участвуем в экспертной работе. Контроль — наша главная задача. Нужно создать систему мониторинга, которой сейчас нет. В планах даже установка видеокамер, чтобы фиксировать источники задымления», — резюмировал Михаил Махов.

Учредителями «Антисмога», напомним, выступили общественница Олеся Ефимова, депутат ЗСО Михаил Махов (КПРФ), его помощница Елена Переверзева и предприниматель Валерий Богданов.