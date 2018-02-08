18:39 08 февраля 2018 0

День оленевода в Салехарде пройдет одновременно со съездом оленеводов мира Фото: Анна Майорова © URA.RU

День оленевода в Салехарде в этом году будут проводить 24 марта. Дату для брендового мероприятия определили не случайно. Как раз в эти дни в столицу Ямала съедутся кочевники со всего света на заседание ассоциации «Оленеводы мира», рассказали в администрации города.

Даты празднования Дня оленевода в остальных городах и поселках Ямала пока окончательно не определены. Обычно празднование начинается в конце февраля или начале марта с самых южных районов Ямала. Постепенно праздник двигается из муниципалитета в муниципалитет и заканчивается уже в апреле в самом северном населенном пункте Ямала — поселке Гыда.

День оленевода — главный и самый масштабный и яркий праздник на Ямале. Его отмечают уже более 15 лет. За это время он стал одним из главных туристических брендов Ямала. На празднование Дня оленевода на Ямал съезжаются сотни туристов, чтобы проникнуться местным колоритом, отведать национальную кухню, посмотреть зрелищные гонки на олених упряжках и другие состязания по национальным видам спорта.

Заседание международной ассоциации «Оленеводы мира» впервые состоится в России. В нем примут участие оленеводы из арктических регионов страны, а также из Норвегии, Швеции, Финляндии, Гренландии, Канады, Аляски, Монголии, Китая и Шотландии.

Ямал не случайно стал новым местом проведения съезда оленеводов. Во врем прошлогоднего съезда в Швеции президентом международной ассоциации оленеводов стал депутат Заксобрания Ямала Сергей Харючи, а два ямальских оленевода Степан Вануйто и Алексей Сэротэтто вошли в совет ассоциации.