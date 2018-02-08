На выставке в Москве впервые показали, каким будет аэропорт Нового Уренгоя

22:56 08 февраля 2018 0

Строительство начнется весной 2019 года Фото: «Красный север»

На выставке инфраструктуры гражданской авиации в Москве представили макет нового терминала аэропорта Новый Уренгой. Его строительство никак не помешает работе действующей воздушной гавани, заверили в компании «Аэропорты регионов».

Будущий терминал будет иметь три телескопических трапа для прохода пассажиров на посадку без выхода на улицу, сообщает портал «Красный север». В терминале будет поддерживаться комфортная температура даже в самые сильные морозы, рассказал Евгений Чудновский — директор компании «Аэропорты регионов», которая будет заниматься реконструкцией. Строительство начнется весной 2019 года, а завершить его планируют к 2021 году. «Строительство будет проходить без нарушения работы действующего аэропорта, что важно, это будет абсолютно новый терминал. Но старый закроем, когда построим новый, комфортный. Реконструкция взлетно-посадочной полосы будет происходить без закрытия аэропорта», — сказал Чудновский.

Пропускная способность нового пассажирского терминала аэропорта Нового Уренгоя составит почти 1,5 млн пассажиров в год. Планируется также реконструировать взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перрон. В целом на этот проект потратят больше 7 млрд рублей.