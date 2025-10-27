Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

В исправительной колонии ЯНАО осужденные устроили кулинарный баттл

28 октября 2025 в 04:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Повара приготовили разнообразные блюда, включая булочки «Синнабон»

Повара приготовили разнообразные блюда, включая булочки «Синнабон»

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На Ямале в исправительной колонии №8 прошел ежегодный кулинарный конкурс, приуроченный ко Дню повара. В поединке участвовали осужденные, работающие в столовой учреждения и недавно освоившие новые навыки. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» УФСИН России по ЯНАО.

«В исправительной колонии №8 состоялся ежегодный кулинарный конкурс, приуроченный ко Дню повара. В мероприятии участвовали осужденные, трудоустроенные в столовой учреждения, и недавно прошедшие обучение по специальностям „Повар“ и „Пекарь“», — пишет пресс-служба.

Повара приготовили разнообразные блюда, включая булочки «Синнабон», салаты «Зимний» и «Витаминный», картофель по-деревенски и домашнюю нарезку. Жюри провело бракераж блюд, оценивая вкус, внешний вид и соблюдение технологии приготовления. Победители получили грамоты и призы.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
1/2

Итоги кулинарного соревнования

Фото: группа «ВКонтакте» УФСИН России по ЯНАО

Ранее URA.RU сообщало, что 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал