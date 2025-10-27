В исправительной колонии ЯНАО осужденные устроили кулинарный баттл

На Ямале в исправительной колонии №8 прошел ежегодный кулинарный конкурс, приуроченный ко Дню повара. В поединке участвовали осужденные, работающие в столовой учреждения и недавно освоившие новые навыки. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» УФСИН России по ЯНАО.