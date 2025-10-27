В исправительной колонии ЯНАО осужденные устроили кулинарный баттл
Повара приготовили разнообразные блюда, включая булочки «Синнабон»
На Ямале в исправительной колонии №8 прошел ежегодный кулинарный конкурс, приуроченный ко Дню повара. В поединке участвовали осужденные, работающие в столовой учреждения и недавно освоившие новые навыки. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» УФСИН России по ЯНАО.
Повара приготовили разнообразные блюда, включая булочки «Синнабон», салаты «Зимний» и «Витаминный», картофель по-деревенски и домашнюю нарезку. Жюри провело бракераж блюд, оценивая вкус, внешний вид и соблюдение технологии приготовления. Победители получили грамоты и призы.
Итоги кулинарного соревнования
