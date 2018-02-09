Истребители сбросили бомбы на «лагерь боевиков» под Курганом

Под Курганом экипажи фронтовых бомбардировщиков ликвидировали тренировочный лагерь боевиков. Ситуацию инсценировали в рамках основного этапа летно-тактических учений в Зауралье.
Учения продолжались в течение пяти суток, к ним привлекали 300 военнослужащих и 12 самолетов. Ударам бомбардировщиков предшествовала воздушная разведка с применением специальной летной техники. Су-24М забросали цели 250-килограммовыми осколочно-фугасными бомбами.
Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, использование на бомбардировщиках прицельно-навигационных комплексов СВП-24 «Гефест» позволило поразить цели максимально точно. «Принцип работы СВП-24 основан на анализе данных ГЛОНАСС о взаимном расположении цели и самолета, уровне атмосферного давления, влажности воздуха, скорости ветра и других факторов, на основании которых автоматически рассчитываются курс, скорость и высота сброса бомб», — пояснили в ЦВО.