В Центральном парке Кургана появится аттракцион за миллион рублей

Уже весной курганские дети смогут протестировать новую карусель (архивное фото)
Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) в Кургане объявил электронный аукцион на поставку аттракциона «Ралли». Заявленная стоимость закупки — 1 млн 123 тысячи 333 рубля.
Основу аттракциона составят движущиеся машинки; он предназначен для катания детей отдельно и вместе с родителями. В аукционной документации также уточняется, что кабин у карусели должно быть не менее шести, мест — не менее 12.
Поставить аттракцион нужно не позднее первого мая 2018 года. Как уточнили «URA.RU» в ЦПКиО, карусель будет установлена в парке сразу после ее получения, если этому не помешают погодные условия.