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Главные новости Курганской области
16:03  09 февраля 2018 2

В Центральном парке Кургана появится аттракцион за миллион рублей

Парк Маяковского. Екатеринбург, карусель, осьминог, аттракционы, развлечения
Уже весной курганские дети смогут протестировать новую карусель (архивное фото)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) в Кургане объявил электронный аукцион на поставку аттракциона «Ралли». Заявленная стоимость закупки — 1 млн 123 тысячи 333 рубля.

Основу аттракциона составят движущиеся машинки; он предназначен для катания детей отдельно и вместе с родителями. В аукционной документации также уточняется, что кабин у карусели должно быть не менее шести, мест — не менее 12.

Поставить аттракцион нужно не позднее первого мая 2018 года. Как уточнили «URA.RU» в ЦПКиО, карусель будет установлена в парке сразу после ее получения, если этому не помешают погодные условия.

Вера Чернышева
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