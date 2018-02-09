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09 февраля 2018
Главные новости Москвы
18:25  09 февраля 2018 0

«Иногда так и принимаются решения». Миллиардер рассказал Путину анекдот про изнасилование тракториста

Гайдаровский форум-2016. Второй день. Москва., лисин владимир
Владимир Лисин сравнил поддержку малого бизнеса с изнасилованиемФото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Лисин, миллиардер, владелец контрольного пакета Новолипецкого металлургического комбината, на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, комментируя развитие малого бизнеса, рассказал Владимиру Путину анекдот.

По сюжету анекдота колхозники решают, как наказать пьющего кузнеца. Набить морду? Так уйдет в другой колхоз. Лишить премии? Так его детей жалко. На лечение отправить? Нельзя, посевная идет, работать некому, кузнец нужен. Тогда один из колхозников предлагает: «Давайте его изнасилуем?». Пока председатель разводит руками, звучит второе предложение от другого колхозника: «А давайте изнасилуем тракториста? У нас же их двое!».

Этот анекдот, по мнению Владимира Лисина, иллюстрирует то, как идет поддержка малого бизнеса в России. Механизмы стимулирования, как считает Лисин, не работают от того количества ограничений, которое вводится параллельно. Миллиардер заметил, что хорошее дело — помощь малому бизнесу, чрезмерно регулируется теми, кто должен бизнес поддерживать, а не ограничивать.

Владимир Путин, выслушав анекдот, пошутил: «Ну сказал бы доярку хотя бы, ну чего ты. Куда вас тянет», сообщает издание Life.ru.

Виктор Жуков
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