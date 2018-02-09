Владимир Лисин, миллиардер, владелец контрольного пакета Новолипецкого металлургического комбината, на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, комментируя развитие малого бизнеса, рассказал Владимиру Путину анекдот.
По сюжету анекдота колхозники решают, как наказать пьющего кузнеца. Набить морду? Так уйдет в другой колхоз. Лишить премии? Так его детей жалко. На лечение отправить? Нельзя, посевная идет, работать некому, кузнец нужен. Тогда один из колхозников предлагает: «Давайте его изнасилуем?». Пока председатель разводит руками, звучит второе предложение от другого колхозника: «А давайте изнасилуем тракториста? У нас же их двое!».
Этот анекдот, по мнению Владимира Лисина, иллюстрирует то, как идет поддержка малого бизнеса в России. Механизмы стимулирования, как считает Лисин, не работают от того количества ограничений, которое вводится параллельно. Миллиардер заметил, что хорошее дело — помощь малому бизнесу, чрезмерно регулируется теми, кто должен бизнес поддерживать, а не ограничивать.
Владимир Путин, выслушав анекдот, пошутил: «Ну сказал бы доярку хотя бы, ну чего ты. Куда вас тянет», сообщает издание Life.ru.