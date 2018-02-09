Скандального челябинского адвоката взяли на получении пяти миллионов

Пока неизвестно, за что он получил деньги
Челябинского скандально известного адвоката Олега Зайцева задержали за получение пяти миллионов рублей. Сейчас он находится на допросе.
Пока неизвестно, за что Зайцев получил деньги. В деле разбираются сотрудники ФСБ и следователи по особо важным делам СУ СКР по Челябинской области. Официальных комментариев пока нет. Источники «URA.RU» в силовых структурах подтвердили информацию о задержании адвоката.
Олег Зайцев неоднократно участвовал в громких процессах. Он защищал банду угонщиков («Дело Килиевича»), фигурантов дела «Торнадо» (нападение на лагерь рокеров в Миассе) и угонщика Малова, из-за которого пытались осудить челябинских оперативников.