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Главные новости Челябинской области
19:00  09 февраля 2018 0

Скандального челябинского адвоката взяли на получении пяти миллионов

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, новогодние украшения, бюджет, деньги, украшение, тысячные купюры, инфляция, бумажные изделия, казнокрадство, растрата
Пока неизвестно, за что он получил деньгиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинского скандально известного адвоката Олега Зайцева задержали за получение пяти миллионов рублей. Сейчас он находится на допросе.

Пока неизвестно, за что Зайцев получил деньги. В деле разбираются сотрудники ФСБ и следователи по особо важным делам СУ СКР по Челябинской области. Официальных комментариев пока нет. Источники «URA.RU» в силовых структурах подтвердили информацию о задержании адвоката.

Олег Зайцев неоднократно участвовал в громких процессах. Он защищал банду угонщиков («Дело Килиевича»), фигурантов дела «Торнадо» (нападение на лагерь рокеров в Миассе) и угонщика Малова, из-за которого пытались осудить челябинских оперативников.

Альбина Золотухина
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