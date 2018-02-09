Казахстан получил шесть тысяч тонн уральского газа

20:09 09 февраля 2018 1

Первым газ получил Назарбаев Университет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В конце января прошлого года в Екатеринбурге прошла торжественная церемония отгрузки и отправки дебютной партии российского сжиженного газа автомобильным транспортом в Астану (Казахстан). На начало февраля 2018 года потребители соседнего государства получили шесть тысяч тонн СПГ. В переводе на обычный, товарный, газ — это примерно 5 млн кубометров.

В Global Gas Group говорят, что это только начало. «До конца отопительного сезона эта цифра вырастет примерно до 8 тысяч тонн. Это то, что может сегодня поставить „Газпром трансгаз Екатеринбург“ с комплекса по сжижению на ГРС-4 Екатеринбурга, — сообщил генеральный директор Global Gas Group Олег Гончаров. — Руководство предприятия планирует расширить мощности этого комплекса, а мы с конца 2018-го готовы выбирать объем не менее 35—40 тысяч тонн СПГ в год. Потребители на это количество газа есть, их даже больше».

Первым потребителем уральского газа в Астане стал Назарбаев Университет. В марте должны стартовать еще два проекта: голубое топливо будет подано военной академии Министерства обороны Казахстана, а также начнет работать станция регазификации «Бурабай» на курорте Боровое. Компания также подала заявку и получила подтверждение на подключение еще нескольких объектов Министерства обороны в Астане.