Главная елка и человек Путина: семь самых важных событий недели в Тюменской области

Уходящая неделя принесла жителям Тюмени ощущение скорого праздника. В воздухе начал витать почти осязаемый запах хвои и мандаринов, а на страницах изданий и в социальных сетях все чаще стали мелькать новости о приближающихся новогодних торжествах. На фоне начала подготовки к праздникам произошли и другие события, которые затронули местную власть, жителей города и саму Тюмень. Обо все подробно — в материале URA.RU.

Про власть

Моор встретил человека Путина,...

В середине недели город встречал важное событие — региональный день форума «Малая Родина — сила России». В Тюмени это событие решили посвятить градостроительству и урбанистике — первый город Сибири известен в стране как новатор в этих областях. Среди гостей форум посетил и человек президента России Владимира Путина. Заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев стал одним из нескольких гостей, которые своим присутствием подтвердили статусность события.

...а Афанасьев попал в сверхважный шорт-лист

Тем временем глава Тюмени Максим Афанасьев, который также принимал участие в форуме, сумел попасть в шорт-лист престижной федеральной премии. В политическом контесте «Гамбургский счет» он значится как номинант на звание «Мэр года». Известно, что попасть в шорт-лист было довольно сложно: политики должны были продемонстрировать конкурентность, результативность, технологичность и креативность.

Про криминал

Тюменский следователь отправился в СИЗО,...

Ленинский суд Тюмени до 14 января отправил в СИЗО сотрудника одного из местных управлений Следкома. Меру рпесечения подтвердила объединенная пресс-служба региональной судебной системы. Дальше идет игра на совпадениях: на такой же срок был задержан мужчина, которого силовики задержали посреди оживленной дороги за пособничество в получении взятки. Задержанный уже попадал в поле зрения правоохранительных структур: ранее он стал фигурантом скандала с бургером и брошенным в официанта подносом.

...а политик оттуда так и не вышел

Тем временем экс-кандидат в депутаты городской думы Шамиль Ганиев останется в СИЗО до 14 декабря. Такое решение принял суд. Ганиев был задержан на трассе Тюмень — Екатеринбург в сентябре, у него нашли почти 100 граммов мефедрона. Мужчина сначала пытался объяснить, что ездил за грибами. А когда в машине нашли «запрещенку», пояснил, что собирался продать ее в Тюмени.

Про город

Тюменский транспорт вновь подорожает,...

На неделе горожан предупредили, что проезд в общественном транспорте снова подорожает. С 1 января проезд по безналу будет стоить 37 рублей, а за наличный расчет — 42 рубля. Плюс к этому придется доплатить за тарифную зону, если едешь за пределы городской черты — тут к тарифу прибавятся 10,5 рублей. До этого стоимость проезда резко поднимали в октябре.

...а остановок станет меньше

Между тем, в Тюмени, вероятно, придется избавиться от 31 остановочного павильона. Они не устарели и не нарушают единого городского стиля. Проблема в том, что их разработчик... украл запатентованную концепцию. По крайней мере, в этом уверен хозяин патента. Он подал на тюменского подрядчика в суд и теперь от инстанции зависит судьба крытых остановочных комплексов. Установка этих павильонов обошлась городской казне почти в 60 миллионов рублей.

Про Новый Год

А между тем, до говогодних праздников осталось чуть больше месяца. И в Тюмени это уже ощущается: город начали готовить к торжествам. На площади 400-летия стартовало возведение главной городской елки. А к началу декабря в городе появятся и другие элементы украшения. На страже торжества стоят и городские контролирующие структуры: таможенники, например, не позволили нелегально вывезти в Казахстан сотни свежеспиленных елей.