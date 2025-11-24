Снег в Челябинске будет идти с дождем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске конец ноября и две декады декабря будут малоснежными. Осадки в этот период будут минимальными, следует из месячного прогноза «Гисметео».

«В течение периода с 24 ноября по 21 декабря осадки ожидаются в течение 12 дней. Они не будут обильными, зачастую — снег с дождем», — следует из данных, опубликованных метеорологами.

Сервис «Яндекс Погода» подтверждает прогноз коллег. В соответствии с опубликованными на сайте данными, осадки будут идти всего шесть дней из периода с 24 ноября по 23 декабря.

Ранее челябинцев в предупредили, что заморозки, которые последуют после дождей, могут привести к образованию гололеда. Водителей призвали быть более внимательными на дороге.