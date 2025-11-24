Сложные решения по бюджету и шокирующий случай в интернате: семь событий недели в ЯНАО

Двое учителей физкультуры интерната стали фигурантами уголовного дела за жестокое обращение с детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Заксобрании Ямала рассмотрели проект бюджета на ближайшие три года, который формировался в сложных условиях: прогнозируемые доходы запланированы ниже расходов при сохранении социальных обязательств и поддержке экономического роста. В селе Гыда двое учителей физкультуры школы‑интерната стали фигурантами уголовного дела за жестокое обращение с тремя учениками. Расследование затронет и действия руководства учебного заведения. Об этих и других важных событиях региона за неделю с 17 по 23 ноября — в материале URA.RU.

В Москве обсудили будущее агропромышленного комплекса Ямала

На рабочей встрече в Москве губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и вице‑премьер РФ Дмитрий Патрушев обсудили развитие агропромышленного комплекса и экологические инициативы. Артюхов сообщил о планах модернизации производств, запуске до конца года двух цехов по переработке мясной и рыбной продукции, а также об индексации с 1 января на 13 % субсидий для рыбодобытчиков. Также на Ямале создадут мощности по обработке отходов и расчистке водоемов и внедрят научный подход к озеленению населенных пунктов.

На Ямале обсудили бюджет на ближайшие три года

В Заксобрании Ямала прошло заседание Комитета по экономической политике, бюджету и ЖКХ, где рассмотрели проект бюджета на 2026–2028 годы. Парламентарии отмечают, что его формирование прошло в сложных и нестандартных условиях.

Несмотря на внешние вызовы, власти намерены сохранить социальные обязательства, поддержать экономический рост и реализовать стратегические проекты: доходы бюджета запланированы на уровне 355 млрд руб. в 2026 году, 380,8 млрд руб. в 2027‑м и 398,2 млрд руб. в 2028‑м, расходы — 407,9 млрд, 408,5 млрд и 409,6 млрд руб. соответственно.

А депутаты Заксо ЯНАО предложили внести изменения в статьи 46 и 58 Бюджетного кодекса РФ, чтобы установить единый подход к зачислению экологических платежей: средства по искам и добровольным платежам за вред окружающей среде должны в первую очередь поступать в бюджеты субъектов РФ. Инициатива направлена на решение проблемы дефицита средств у муниципалитетов, вынужденных самостоятельно ликвидировать экологические угрозы.

В Новом Уренгое прошел молодежный форум КМНС

В Новом Уренгое прошел одиннадцатый молодежный форум коренных малочисленных народов Севера «Российский Север», собравший 180 участников из числа КМНС. Мероприятие длилось четыре дня, в ходе которых участники обсуждали три тематических блока: «Сила традиций», «Энергия развития» и «Путь к единству». В рамках форума молодые лидеры — ученые, этноблогеры и общественники — работали над проектами по сохранению культурного наследия и прокачивали свои лидерские навыки.

«Ямал-Арену» введут в эксплуатацию в 2026 году

Спортивный комплекс «Ямал‑Арена» в Салехарде планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году — он станет крупнейшим спортивным объектом в Российской Арктике. Ранее заявлялось о возможном запуске ледовой арены в 2025 году ко дню рождения Салехарда; осенью текущего года ход строительства проверял глава округа Дмитрий Артюхов.

В ЯНАО завели уголовное дело на учителей интерната за жестокое обращение с детьми

В селе Гыда возбудили уголовное дело против двух учителей физкультуры, которые с марта 2024 года по октябрь 2025 года жестоко обращались с тремя учениками. Факты выявили в ходе проверки СК и прокуратуры, далее будет оценена и роль руководства школы. Информация поступила от местных жителей.

Прокуратура взяла на контроль работу дорожных служб в Ноябрьске

Прокуратура Ноябрьска провела рабочую встречу с подрядными организациями, управляющими компаниями и представителями администрации для оценки готовности служб к зимнему содержанию улично‑дорожной сети. Прокурор города заслушал доклады ответственных сторон о планах по очистке дорог от снега и обработке их противогололедными материалами. Городская прокуратура взяла эти мероприятия на особый контроль для обеспечения соблюдения законодательства.

В ЯНАО продлили программу финансовой поддержки авиаперелетов для детей из многодетных семей