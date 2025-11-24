Юрист Сабитова: россияне могут наказать работодателя за произвол с отпуском

Работодатель может получить штраф до 50 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Работодателям, которые сорвали отпуск сотрудника, может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Кроме того, работник вправе взыскать с такого работодателя компенсацию морального вреда или дополнительные дни отпуска. Об этом сообщила юрист, член союза юристов-блогеров Евгения Сабитова.

«Работодателя можно наказать за сорванный отпуск, если он не предоставил отпуск вовремя (по графику), вызвал из отпуска без законных оснований или заставил выйти на работу в период отпуска. Это будет нарушением трудового законодательства», — заявила Сабитова. Ее слова передает «РИА Новости».

При таком нарушении сотрудник может обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, прокуратуру или в суд. Через суд работник вправе взыскать с работодателя не только компенсацию морального вреда, но и заработок за дни работы во время отпуска или получить дополнительные дни отпуска.

