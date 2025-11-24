Юрист Сабитова: россияне могут наказать работодателя за произвол с отпуском
Работодатель может получить штраф до 50 тысяч рублей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Работодателям, которые сорвали отпуск сотрудника, может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Кроме того, работник вправе взыскать с такого работодателя компенсацию морального вреда или дополнительные дни отпуска. Об этом сообщила юрист, член союза юристов-блогеров Евгения Сабитова.
«Работодателя можно наказать за сорванный отпуск, если он не предоставил отпуск вовремя (по графику), вызвал из отпуска без законных оснований или заставил выйти на работу в период отпуска. Это будет нарушением трудового законодательства», — заявила Сабитова. Ее слова передает «РИА Новости».
При таком нарушении сотрудник может обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, прокуратуру или в суд. Через суд работник вправе взыскать с работодателя не только компенсацию морального вреда, но и заработок за дни работы во время отпуска или получить дополнительные дни отпуска.
В контексте обсуждения возможных изменений в законодательстве, связанных с исключением выходных дней из расчета продолжительности отпуска, новость о штрафах за сорванный отпуск приобретает особую актуальность. Если законопроект будет принят, это может изменить подход работников к использованию отпуска, а пока сотрудники, столкнувшиеся с нарушением права на отпуск, могут обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд и потребовать от работодателя компенсацию или дополнительные дни отпуска.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.