Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

На Тюмень надвигаются мокрый снег и дождь, возможен гололед

24 ноября 2025 в 06:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На дорогах и проводах может появиться гололед и изморозь

На дорогах и проводах может появиться гололед и изморозь

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени 24 ноября будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение суток максимальная температура воздуха составит -1 градус, ожидаются осадки — дождь и мокрый снег.

«В понедельник, 24 ноября, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем -1, -6 градусов. Ночью -6, -11», — отмечается в сообщении ведомства. По данным синоптиков, в некоторых районах существует вероятность образования гололедно-изморозевых отложений.

На протяжении суток в регионе сохранится западный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Влажность воздуха составит 93%. Учебные занятия первой смены в школах города по климатическим условиям не отменяются.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал