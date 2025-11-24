На Тюмень надвигаются мокрый снег и дождь, возможен гололед

На дорогах и проводах может появиться гололед и изморозь Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени 24 ноября будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение суток максимальная температура воздуха составит -1 градус, ожидаются осадки — дождь и мокрый снег.

«В понедельник, 24 ноября, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем -1, -6 градусов. Ночью -6, -11», — отмечается в сообщении ведомства. По данным синоптиков, в некоторых районах существует вероятность образования гололедно-изморозевых отложений.