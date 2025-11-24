Логотип РИА URA.RU
Экономика

Бизнес

ЯНАО оказался в аутсайдерах по числу занятых в малом и среднем бизнесе

24 ноября 2025 в 06:53
В ЯНАО меньше 22 % всех работающих заняты в малом и среднем бизнесе

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По уровню вовлеченности людей в малый и средний бизнес (МСБ) Ямал оказался в числе отстающих регионов. Вместе с Чукотским автономным округом и Ингушетией регион занял последние места в рейтинге. Об этом говорят результаты исследования РИА Новости.

«Калмыкия и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес. Замыкают список Ингушетия и Ямало-Ненецкий автономный округ», — сообщается на сайте издания.

В ЯНАО меньше 22 % всех работающих заняты в малом и среднем бизнесе. Для сравнения: в Калмыкии, Санкт‑Петербурге и Новосибирской области этот показатель превышает 52 % — там в МСБ трудится в общей сложности 2,7 млн человек.

Развитие малого и среднего бизнеса в регионах России зависит от многих условий: экономики, инфраструктуры, рынка труда, доступности кредитов, спроса на товары и услуги, цен на энергию и правил ведения бизнеса. От сочетания этих факторов и определяется, насколько активно в регионе развивается малый и средний бизнес и сколько людей в нем занято.

