Украина пообещала не захватывать Россию

23:36 09 февраля 2018 0

Украинская армия останется на территории своей страны Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Вооруженные силы Украины не собираются нападать на Россию. Такое заявление от имени главы Генштаба Украины генерала Виктора Муженко опубликовано на сайте Министерства обороны страны.

«Мы не собираемся форсировать Волгу. Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле. И как бы кто какие бы фейковые документы там ни вбрасывал, у нас нет задач за пределами границ Украины», — заявил военачальник, отметив, что одним из ключевых моментов военных учений прошлых лет являлось повышение мобильности подразделений украинской армии.

Этот акцент Муженко объяснил тем, что угроза безопасности страны исходит с разных сторон, поэтому войска перебрасывают на расстояние до тысячи километров, чтобы в том числе научиться преодолевать преграды. В особенности водные.

Отношения между Украиной и Россией ухудшились после присоединения к ней Крыма в марте 2014 года, а также начала конфликта на юго-востоке страны в апреле того же года. Киев обвиняет Москву в ведении боевых действий на территории Донбасса. Российская сторона, в свою очередь, отвергает обвинения.