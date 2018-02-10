Плющенко попросил Паралимпийский комитет допустить россиян до Игр-2018

03:56 10 февраля 2018 0

Под письмом Евгения Плющенко подписались известные спортсмены Фото: Instagram Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отправил письмо на имя президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса с просьбой допустить до Паралимпиады в Пхёнчхане российских лыжников и биатлонистов. Текст письма он опубликовал в своем Instagram.

«Я только что отправил с моими друзьями, многократными чемпионами Олимпийских Игр и чемпионатов мира, президенту МОК [Томасу] Баху и МПК [Эндрю] Парсонсу, письмо-боль с просьбой допустить до Паралимпийских Игр в Южной Корее в марте 2018 года моего друга, героя нашей домашней паралимпиады, шестикратного олимпийского чемпиона, Романа Петушкова и его коллег по сборной команде», — написал Плющенко в комментарии к письму.

В августе 2016 года, напомним, из-за допингового скандала МПК лишил членства Паралимпийский комитет России, а в конце января 2018 года оставил дисквалификацию в силе, позволив россиянам выступать под нейтральным флагом, напоминает RT. В сборную войдут 79 человек, однако на представителей мужской команды по лыжным гонкам не хватило лицензий.