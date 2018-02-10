{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Документы - в распоряжении редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 февраля 2018
09 февраля 2018
03:56  10 февраля 2018 0

Плющенко попросил Паралимпийский комитет допустить россиян до Игр-2018

Под письмом Евгения Плющенко подписались известные спортсменыФото: Instagram Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отправил письмо на имя президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса с просьбой допустить до Паралимпиады в Пхёнчхане российских лыжников и биатлонистов. Текст письма он опубликовал в своем Instagram.

«Я только что отправил с моими друзьями, многократными чемпионами Олимпийских Игр и чемпионатов мира, президенту МОК [Томасу] Баху и МПК [Эндрю] Парсонсу, письмо-боль с просьбой допустить до Паралимпийских Игр в Южной Корее в марте 2018 года моего друга, героя нашей домашней паралимпиады, шестикратного олимпийского чемпиона, Романа Петушкова и его коллег по сборной команде», — написал Плющенко в комментарии к письму.

В августе 2016 года, напомним, из-за допингового скандала МПК лишил членства Паралимпийский комитет России, а в конце января 2018 года оставил дисквалификацию в силе, позволив россиянам выступать под нейтральным флагом, напоминает RT. В сборную войдут 79 человек, однако на представителей мужской команды по лыжным гонкам не хватило лицензий.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров