В Зауралье ищут мать-убийцу, выбросившую младенца на рельсы

На территории станции Лебяжье-Сибирская Южно-Уральской железной дороги найдено тело мертвого младенца. По мнению следователей, ребенка могла выкинуть мать после родов.
В настоящее время Курганским следственным отделом на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства гибели ребенка, сообщает пресс-служба ведомства. На место происшествия выехала бригада опытных следователей.
Не исключено, что мать ребенка проживает в другой области. В истории железных дорог бывали случаи, когда детей выбрасывали из поездов. Так, к примеру, летом 2016 года жительница поселка Чегдомын родила по дороге в Хабаровск в туалете вагона, после чего избавилась от младенца, напоминает Nation News.