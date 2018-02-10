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10 февраля 2018
Главные новости Москвы
18:25  10 февраля 2018 0

Глава Дагестана заявил, что инициатором борьбы с коррупцией в регионе был Путин

Заседание рабочей группы по гражданству В ГД РФ. Москва, васильев владимир
Владимир Васильев уже вспомнил опыт работы в РУБОПеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что заняться борьбой с коррупцией и теневой экономикой в республике ему предложил президент России Владимир Путин. Васильев уже встречался с руководителем СКР Александром Бастрыкиным, а в ближайшее время в Махачкале ожидают приезда генпрокурора России Юрия Чайки.

О подоплеке событий 5 февраля и своих планах на будущее Васильев рассказал в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». «Владимир Владимирович мне сделал предложение и направил сюда, а далее меня поддержало Народное собрание», — заявил политик. В ближайшее время новому руководству предстоит разобраться с незаконными врезками в электросети, газопроводы и канализационные коллекторы, из-за которых безопасность Махачкалы и экологическая ситуация балансируют на грани катастрофы. Кроме того, особое внимание будет уделено сбору налогов, коррупционной составляющей в сфере образования, судах и системе прокурорского надзора. В частности, сменятся председатель республиканского суда и прокурор Дагестана — кандидатура выходца из Свердловской области Дениса Попова уже поддержана депутатами парламента.

Действующее правительство Дагестана было отправлено в отставку, сообщило ранее RT. Этому предшестсовало задержание 5 февраля сотрудниками ФСБ и последующий арест врио председателя правительства Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования Шахабаса Шахова, писало агентство Nation news. Гамидова, по информации телеканала 360, подозревают в хищении почти 400 млн рублей из бюджета, за счет «игры» со стоимостью жилья при расселении «ветхоаварийки». Его коллегам пока инкриминируются хищения в размере примерно 100 млн рублей. Одной из ярких деталей, которыми поделились сотрудники правоохранительных органов, стало изъятие у Гамидова в ходе обысков золотого пистолета ТТ, пистолетов «Берета» и ПМ, а также двух автоматов Калашникова и большого количества боеприпасов, напоминает сайт VSE42.Ru.

Владимир Васин
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