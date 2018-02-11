В Питере педофил десять минут насиловал школьницу прямо в метро

Задержан ли педофил на данный момент — неизвестно
В Санкт-Петербурге педофил прямо в вагоне метро изнасиловал 12-летнюю школьницу. По сообщениям СМИ, мужчина около десяти минут издевался над ребенком.
«Пятый канал» сообщает, что извращенец совершал противоправные действия против девочки на перегонах между станциями «Площадь Александра Невского» — «Елизаровская» — «Ломоносовская» — «Пролетарская». В полицию обратился отчим школьницы. Задержан ли педофил на данный момент — неизвестно.
Ранее в Петербурге полицейские поймали 44-летнего местного жителя, который в бассейне совращал несовершеннолетних девочек, напоминает Nation News.