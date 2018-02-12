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12 февраля 2018
19:33  12 февраля 2018 0

Летчик Магомед Толбоев назвал пилотов разбившегося Ан-148 убийцами

Последнее фото Ан-148. Снимок сделан в Пензе за несколько часов до катастрофыФото: соцсети
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев, очень эмоционально переживает произошедшую в Подмосковье трагедию с самолетом Ан-148. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» он высказал свое возмущение работой Росавиации, которая, как он считает, загубила подготовку летчиков.

«Мне как профессионалу очень трудно говорить это, но причина гибели самолета Ан-148 — это совершенно неподготовленный экипаж. Почему так получилось? Это у Нерадько в Росавиации надо спросить, он за это отвечает. Пилоты все сделали неправильно, одни ошибки, так называемый человеческий фактор, они убили людей! Нет сейчас летчиков — одни тыкалки, операторы — тычут в кнопки, ничего не соображая. Поэтому у нас и катастрофы одна страшнее другой — Казань, Ярославль и так далее», — заявил «URA.RU» Магомед Толбоев.

Летчик-испытатель очень болезненно переживает трагедию
Фото: wikipedia.org

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Подмосковье, возле деревни Аргуново, разбился самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». Судно вылетело из московского аэропорта Домодедово в Орск. Крушение произошло через четыре минуты после взлета. Самолет поднялся на высоту порядка двух километров, потом резко снизился, снова поднялся и вскоре упал на землю.

При крушении погибли все, кто был на борту: 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Разбившийся лайнер совершил первый вылет в мае 2010 года. До 2017 года принадлежал авиакомпании «Россия», со 2 августа 2017-го — «Саратовским авиалиниям». В августе 2011 года борт установил рекорд по налету среди Ан-148 — 400 часов 45 минут. После авиакатастрофы в «Саратовских авиалиниях» приостановили использование самолетов этой марки на время проверки. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал расследование уголовного дела о крушении самолета Ан-148 в Московской области в производство Главного следственного управления СК РФ.

Александр Лукманов
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