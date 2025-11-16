Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Азия

Арестован экс-настоятель Шаолиньского монастыря в Китае

Бывший настоятель Шаолиня задержан по подозрению в коррупции
16 ноября 2025 в 12:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Экс-настоятель Шаолиня Ши Юнсинь подозревается в присвоении имущества монастыря, растрате и получении взяток

Экс-настоятель Шаолиня Ши Юнсинь подозревается в присвоении имущества монастыря, растрате и получении взяток

Фото: Alexander Pösch / Global Look Press

Бывший настоятель монастыря Шаолинь Ши Юнсинь арестован по подозрению в коррупционных преступлениях. Решение санкционировала Народная прокуратура города Синьсян в провинции Хэнань, сообщает местное издание.

«Ши Юнсинь подозревается в использовании служебного положения для присвоения чужого имущества, растрате средств и получении взяток», — передает Xinhua News. Следствие установило, что экс-настоятель присваивал средства и имущество монастыря, нарушал буддийские заповеди, поддерживал неподобающие отношения с женщинами и имел внебрачных детей. Китайская буддийская ассоциация лишила его сана.

Новым главой Шаолиня стал Ши Иньлэ, ранее руководивший Храмом Белой Лошаси в Лояне. Ассоциация призвала буддистов соблюдать законы, платить налоги и быть патриотами.

Продолжение после рекламы

Монастырь Шаолинь, основанный в 495 году, является колыбелью китайских боевых искусств. Ши Юнсиня критиковали за коммерциализацию обители, которая превратилась в успешный бизнес-проект.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
Следующий материал