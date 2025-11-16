Арестован экс-настоятель Шаолиньского монастыря в Китае
Экс-настоятель Шаолиня Ши Юнсинь подозревается в присвоении имущества монастыря, растрате и получении взяток
Фото: Alexander Pösch / Global Look Press
Бывший настоятель монастыря Шаолинь Ши Юнсинь арестован по подозрению в коррупционных преступлениях. Решение санкционировала Народная прокуратура города Синьсян в провинции Хэнань, сообщает местное издание.
«Ши Юнсинь подозревается в использовании служебного положения для присвоения чужого имущества, растрате средств и получении взяток», — передает Xinhua News. Следствие установило, что экс-настоятель присваивал средства и имущество монастыря, нарушал буддийские заповеди, поддерживал неподобающие отношения с женщинами и имел внебрачных детей. Китайская буддийская ассоциация лишила его сана.
Новым главой Шаолиня стал Ши Иньлэ, ранее руководивший Храмом Белой Лошаси в Лояне. Ассоциация призвала буддистов соблюдать законы, платить налоги и быть патриотами.
Монастырь Шаолинь, основанный в 495 году, является колыбелью китайских боевых искусств. Ши Юнсиня критиковали за коммерциализацию обители, которая превратилась в успешный бизнес-проект.
