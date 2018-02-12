«Газпром» потратит полмиллиарда рублей на газификацию пермяков

Губернатор Пермского края Максим Решетников провел совещание с представителями ПАО «Газпром», в рамках которого поднимались вопросы погашения задолженности за поставленный газ и дальнейшей газификации Прикамья.
В рабочем совещании приняли участие представители ПАО «Газпром» Валерий Голубев и Владимир Марков, а также глава Региональной службы по тарифам Пермского края Антон Удальев и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Николай Благов.
«В части погашения задолженности наша стратегическая задача — убрать посредников и наладить прямые платежи, чтобы каждая копейка, оплаченная жителями, доходила до адресата. По посредникам мы успели принять некоторые решения: в каких-то случаях был заменен оператор, через которого идут платежи, в некоторых компаниях-поставщиках были заменены руководители, — отметил глава региона.
По словам Решетникова, в 2018 году «Газпром» существенно увеличил финансирование газификации в крае с 200 до 575 миллионов рублей. В свою очередь, представители компании отметили, что в дальнейших планах газификация 90 процентов территории России, включая отдаленные и малонаселенные пункты. «Мы видим, что решить поставленную задачу нам поможет технология поставки сжиженного газа на станции СПГ. Кроме того, мы намерены внести изменения в программы развития газификации соседних регионов, где бы учитывалась эта технология: мы видим экономическую целесообразность», — пояснил Валерий Голубев.
Напомним, что в 2017 году губернатор Пермского края утвердил этап газификации, предусматривающий к 2019 году газификацию 43 населенных пунктов и строительство 679 км газопроводов. По результатам первого этапа будут газифицированы порядка 8000 домовладений.