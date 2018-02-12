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13 февраля 2018
12 февраля 2018
Главные новости 
21:18  12 февраля 2018 3

Фуркад потребовал от МОК объяснений, почему Шипулина не допустили на Олимпиаду

Пресс-конференция в Фонде Шипулина. Екатеринбург, шипулин антон
Француз дал совет своему другу ШипулинуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Олимпийский чемпион Игр-2018 Мартен Фуркад выразил недоумение, почему его друг, уральский спортсмен Антон Шипулин, не получил приглашения на соревнования в Пхенчхане. Он считает, что Шипулин должен «прямо задать вопрос властям».

«Сложно понять, почему Антону Шипулину не разрешили участвовать. Мы хотели бы понять это решение МОК: он сделал что-то не так или все потому, что участвовал в Олимпиаде в Сочи? » — цитирует француза «Чемпионат.com». По словам Фуркада, у российских болельщиков «есть ощущение, что против России ведется война».

Олимпиец подчеркнул, что борьба с допингом — «это не борьба конкретно против России» и «нет никакого смысла в том, чтобы винить россиян за все грехи, связанные с допингом». «Многие спортсмены по всему миру используют допинг. Я бы хотел, чтобы нам объяснили, почему некоторые спортсмены не получили права участвовать в Олимпиаде», — добавил атлет.

«При этом мне кажется, что раз власти так поступили, то у них есть какая-то информация, — предположил Мартен Фуркад. — Я знаю, что Антон никогда не был уличен в использовании допинга. Я оказался меж двух огней: с одной стороны, Антон — мой друг, но при этом есть решение федерации и МОК, которые так и не объяснили причин. Думаю, что Антону следует открыто и прямо задать вопрос властям: почему они так решили? Пусть дадут официальный ответ. Мне кажется, это лучший выход из данной ситуации».

Как писало «URA.RU», ранее болельщик из США развернул на трибунах флаг России во время церемонии открытия Олимпийских игр. Свой поступок он объяснил желанием поддержать шорт-трекиста Виктора Ана и биатлониста Антона Шипулина, которые не получили приглашения в Пхенчхан.

Юрий Викторов
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