01:55 10 февраля 2018 0

Биатлонист Антон Шипулин, по мнению американца, должен был выступить на ОИ-2018 Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Болельщик из США развернул на трибунах флаг России во время церемонии открытия Олимпийских игр. Свой поступок он объяснил желанием поддержать шорт-трекиста Виктора Ана и биатлониста Антона Шипулина, которые не получили приглашения в Пхёнчхан.

Филиппу Вахуде, как сообщает RT, удалось беспрепятственно пронести на трибуны триколор с изображением орла и надписью «Россия» и развернуть его:

«Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь».

9 февраля выездная панель Спортивного арбитражного суда объявила решение по делам 45 российских спортсменов и двух тренеров. Всем россиянам в участии в Олимпийских играх 2018 года было отказано. В их число попали 16 уральцев.