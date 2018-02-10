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10 февраля 2018
09 февраля 2018
01:55  10 февраля 2018 0

Американец развернул на церемонии открытия Олимпиады флаг России. Так он поддержал отстраненного от игр Шипулина. ФОТО

Антон Шипулин и Юлия Скокова в ТРЦ Гринвич. Екатеринбург, шипулин антон
Биатлонист Антон Шипулин, по мнению американца, должен был выступить на ОИ-2018Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Болельщик из США развернул на трибунах флаг России во время церемонии открытия Олимпийских игр. Свой поступок он объяснил желанием поддержать шорт-трекиста Виктора Ана и биатлониста Антона Шипулина, которые не получили приглашения в Пхёнчхан.

Филиппу Вахуде, как сообщает RT, удалось беспрепятственно пронести на трибуны триколор с изображением орла и надписью «Россия» и развернуть его:

«Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь».

9 февраля выездная панель Спортивного арбитражного суда объявила решение по делам 45 российских спортсменов и двух тренеров. Всем россиянам в участии в Олимпийских играх 2018 года было отказано. В их число попали 16 уральцев.

Сергей Демин
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