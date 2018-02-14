В США детей признали угрозой национальной безопасности

01:59 14 февраля 2018 1

Американские военные все чаще стали сталкиваться с детьми, которых используют в качестве солдат Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Использование детей в качестве солдат, состоящих в различных группировках по всему миру, несет угрозу национальной безопасности США.

В настоящее время американские военные находятся в Ираке, Нигерии, Афганистане и Сирии. Они все чаще стали сталкиваться с детьми-солдатами, которые могут быть разведчиками, стрелками или «живыми бомбами». Хоть вооруженные дети и не могут существенно повлиять на исход тех или иных событий во время боя, но их эксплуатация становится причиной для затягивания конфликта и увеличивает число погибших.

Эксперты издания National Interest рассказали, что нужно подготавливать американских военнослужащих для встречи с несовершеннолетними боевиками. А также реализовывать в зонах конфликта различные гуманитарные программы.

По оценкам ООН, в гражданской войне в Южном Судане было задействовано более девятнадцати тысяч детей-солдат. В войне в Йемене использовали около 1,7 тысячи несовершеннолетних. А террористические организации в Нигерии использовали более двух тысяч детей в качестве солдат.