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Главные новости Курганской области
14:54  14 февраля 2018 3

В Кургане падают темпы строительства жилья

Рейд ОНФ по проблемным домам. Курган, жилой дом, новостройка, улица калинина16
В Кургане новых квартир больше, чем желающих их приобрестиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане снижаются темпы строительства жилья. За прошлый год новостроек в городе стало меньше на 10%. Такие данные в своем новом исследовании приводит компания 2ГИС.

Аналитики изучили изменения рынка строительства в 17 городах России с 2014 по 2017 годы. Они пришли к выводу, что с 2016-го количество новостроек снизилось в большинстве субъектов и только пять показали рост.

Заместитель директора строительной компании «Дома Города Люди», сопредседатель штаба ОНФ в Курганской области Евгений Симонов, в разговоре с корреспондентом «URA.RU» также отметил, что тенденция к сокращению числа новостроек скорее всероссийская — например, по его информации, в соседней Тюмени тоже переживают стагнацию спроса на квартиры. Однако у Кургана есть и свои специфические причины для этого.

«Прежде всего это связано с оттоком населения — молодежь, работоспособное население уезжают из города. Во-вторых, упала покупательская способность, хоть и существуют различные программы поддержки для покупки жилья, доходы населения стали меньше, кризис коснулся нас, и довольно сильно. Кроме того, на рынке сейчас больше предложений, чем людей, желающих приобрести недвижимость», — заявил собеседник.

Он добавил, что упадок на строительном рынке негативно сказывается на экономике города. «Строительство тянет за собой очень много производств, рабочих мест, налоговых отчислений. Это та отрасль, которая является локомотивом для экономики Кургана и Курганской области», — уточнил нашему агентству Евгений Симонов.

Эксперт выразил надежду, что толчком для строительной отрасли в Кургане в ближайшее время станет продолжение программы переселения из ветхого жилья. Также новые объекты — как жилые, так и коммерческие — могут появиться на участках на улицах Куйбышева, Советской и Автозаводской, где недавно снесли аварийные дома, а также на свободных «топовых» местах в центре города.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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