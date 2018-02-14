На Урале депутат-щипач украл кошелек у школьницы

Этот кошелек украла воровка у школьницы
В Курганской области попал под суд депутат одной из сельских дум. Воровка украла кошелек с шестью тысячами рублей из сумки школьницы, находясь в детском отделении поликлиники. Вину в преступлении подозреваемая признала, сообщили «URA.RU» в пресс-службе управления СКР по Курганской области.
«Возбуждено уголовное дело по статье „кража“, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», — уточнили в пресс-службе управления.