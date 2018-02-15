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15 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:39  15 февраля 2018 2

В России готовятся сократить треть чиновников

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, кудрин алексей
Кудрин отметил плюсы и минусы программы «Цифровая экономика»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на Российском инвестиционном форуме в Сочи анонсировал сокращение чиновников в рамках цифровизации государственного управления. Он утверждает, что реализация программы «Цифровая экономика» выгодна для государства и бизнеса, однако требует больших затрат.

«Новая модель управления и цифровизации, на мой взгляд, сократит за шесть лет на треть численность чиновников в стране. Вопрос — какое решение будет окончательно принято, растянут ли этот процесс, как быстро он будет запущен», — цитирует Кудрина Lenta.ru. По словам экономиста, разработкой и доработкой программы «Цифровая экономика» может заняться министерство экономического развития. Кудрин назвал большим недостатком программы то, что в настоящее время в ней отсутствуют планы реформы государственного управления с параметрами сокращений и повышения эффективности работы госаппарата.

Вместе с тем глава ЦСР прогнозирует большие затраты на реализацию программы из-за внедрения новых технологических решений. «В ближайшие шесть лет цифровизация будет связана с большими расходами на новые технологии, создание баз данных, соединение всех этих архитектур технологических. Это вообще недешевое дело», — отметил Кудрин. Однако, если программа будет принята, государство сможет сэкономить, а бизнес получит обновленную версию госорганов, которые работают в два-три раза быстрее, рассказал экс-министр.

Ранее Алексей Кудрин раскритиковал серьезное отставание системы государственного управления от целей экономики страны. В этом мнении его поддержали «эксперты Путина», сообщала «Национальная служба новостей». Для повышения темпов роста экономики глава ЦСР также предлагал снизить расходы на госуправление с помощью «административной гильотины», писало «URA.RU». Высвободившиеся деньги отправились бы на поддержку системы образования.

Ксения Томашова
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