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07 февраля 2018
16:24  07 февраля 2018 18

Кудрин призвал запустить административную гильотину

5 Общероссийский Гражданский Форум - 2017. Москва, кудрин алексей
Алексей Кудрин предложил ряд радикальных мер для повышения роста экономики РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Для повышения темпов роста российской экономики до 5-7% в год необходимо принять решение о повышении пенсионного возраста, изменить структуру бюджетного финансирования социальных сфер и провести ряд структурных реформ. Об этом заявил 7 февраля на проходящем в Сочи финале конкурса «Лидеры России» председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

По его словам, установившийся среднегодовой рост в пределах 0.75%-1% — один из основных из стоящих перед государством вызовов. Этот уровень ниже общемирового, а это значит, что Россия теряет свою долю в мировой экономике. Ситуация может существенно ухудшиться в случае ожидающегося кризиса в экономике Китая.

Решение этой задачи осложняет демографический кризис. В ближайшие годы численность трудоспособного населения в РФ в возрасте от 20 до 40 лет уменьшится на 10 миллионов человек. В связи с этим эксперт призвал внедрять программы, позволяющие переучиваться представителям старшего поколения и приобретать им новые специальности. Трудовые ресурсы страны также снижает большая смертность. Например, по уровню смертей в ДТП и алкоголизма ситуация в России хуже, чем в развивающихся странах.

Выход из комплекса сложившихся проблем Кудрин видит в применении «бюджетного маневра». В связи с наметившимся в стране ростом продолжительности жизни (в течение предстоящих шести лет она должна достичь 80 лет) он видит необходимость в повышении пенсионного возраста. По мнению чиновника, с учетом российских традиций мужчины должны уходить на заслуженный отдых в 62-64 года, женщины — в 64-66 лет.

Общественно политический вернисаж. Челябинск., пенсионеры
Кудрин предложил увеличить пенсионный возраст
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вторым компонентом маневра должно стать снижение расходов на госуправление. Эту работу Кудрин призывает поручить специально созданному органу, который он в шутку назвал «административной гильотиной». Этот орган будет призван изъять у различных ведомств излишние контрольные полномочия, которые мешают развитию бизнеса, а также поднять престиж госслужбы за счет смещения акцента в работе министерств на поддержку креативных и творческих сотрудников.

Высвободившиеся деньги должны пойти на поддержку системы образования. Ожидается, что его финансирование в течение семи лет вырастет на 58%. Реформа также позволит на 57% увеличить финансирование сферы здравоохранения, на 80% вырастут бюджетные инвестиции в развитие инфраструктуры.

Среди других назревших реформ, Кудрин назвал диверсификацию российской экономики. К 2035 году доля несырьевого сектора должна сравниться с долей сырьевого сектора. Это защитит национальную валюту от колебаний курса нефти. К этому же времени необходимо как минимум в два раза увеличить долю работающих на экспорт отечественных предприятий.

Константин Джултаев
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