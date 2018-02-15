Судья-матерщинник уволился после того, как стал звездой интернета Фото: krasnodar.arbitr.ru

Судья Арбитражного суда Краснодарского края Андрей Шевченко был вынужден подать в отставку, после того как обматерил представителя истца. Запись с речью судьи стала «хитом» в соцсетях.

Ссора между участником заседания и судьей произошла после того, как Андрей Шевченко решил перенести заседание. Представитель истца попросил не делать этого, а рассмотреть вопрос сразу, сообщает REN.TV. Но на эту просьбу Шевченко отреагировал неадекватно.

«Однозначно нет! Вы можете жаловаться президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину даже! Щаз *** я все бросил и начал рассматривать!.. Занимались там два года или три… Теперь вы приезжаете и типа хотите меня в какую-то позу для меня неприятную поставить? Поинтересуйтесь у представителя ответчика — она местная, — кому-то удавалось это?» - заявил судья.

«Нет», — ответил представитель ответчика.

«Вот и все. Поэтому… Если ваши тупорогие кредиторы не могут договориться… Ну, значит… Командовать парадом буду я, как говорил Остап Ибрагимович Бендер. Все!» — резюмировал судья.

Свою речь судья постоянно перемежал матерными ругательствами. После того, как речь Шевченко попала в Сеть, разразился скандал. Председатель Арбитражного суда Марина Крылова назначила служебную проверку из-за недостойного поведения Шевченко. В результате судья-матерщинник был вынужден подать в отставку.

Судья-матерщинник Андрей Шевченко не стал ждать результатов проверки и подал в отстаку

Фото: телеграм-канал Mash