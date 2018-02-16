Турчинов объяснил, почему Украина не сможет объявить войну России

01:01 16 февраля 2018 5

По мнению политика, Украина не обладает нужным оружием, чтобы противостоять России Фото: Wikimedia Commons, Вадим Чуприна

Из-за отсутствия достаточного количества вооружения Украина не объявит войну России. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Александр Турчинов.

Как считает политический деятель, после подписания Будапештского меморандума в 1994 году Украина не способна к военному противостоянию с государством, обладающим ядерным оружием. «У нас нет сегодня военных средств для противодействия ядерному государству в случае применения им всего арсенала оружия», — сообщил Турчинов в ходе допроса в суде Киева по делу против бывшего главы Украины Виктора Януковича.

Также он добавил, что с этим связан тот факт, что Украина не объявила войну России в феврале — марте 2014 года и не делает это по сей день, передает RT.