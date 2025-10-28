РБК: на пленуме Верховного суда избрали секретаря
28 октября 2025 в 12:13
Фото: © URA.RU
Пленум Верховного суда, проходящий под руководством Игоря Краснова, избрал Олега Зателепина на должность секретаря. Заседание стало первым после назначения Краснова председателем суда в сентябре текущего года.Об этом сообщает РБК.
