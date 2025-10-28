Трамп объяснил, когда поставит американские ракеты для истребителей Японии

Партию ракет Трамп планирует поставить в Японию уже на этой неделе (архивное фото) Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Taylor DiMartino

Президент США Дональд Трамп заявил, что первая партия американских ракет для истребителей F-35 ВВС будет поставлена в Японию уже на этой неделе. Об этом он сообщил

«Первая партия ракет будет передана японским ВВС для их F-35 — они прибудут уже на этой неделе», — заявил Трамп в ходе речи на борту авианосца USS George Washington, который базируется на военно-морской базе США в Йокосуке (префектура Канагава)», — сказал лидер США, обращаясь к американским военным на борту авианосца «Джордж Вашингтон» в Японии, транслирует Foxnews.