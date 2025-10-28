В Германии назвали эту зиму поворотной для Украины

Предстоящая зима для Украины станет решающей, уточнил глава МИД ФРГ Вадефуль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предстоящая зима может стать ключевой для Украины в целом. С таким прогнозом выступил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Дипломат подчеркнул, что именно ближайшие месяцы определят ход развития украинского кризиса и роль Германии в поддержке Киева.

«Эта зима имеет решающее значение», — отметил Вадефуль. Его слова передает Handelsblatt. Министр считает, что на ФРГ ложится особая ответственность перед Украиной, особенно в вопросах энергетического обеспечения и военной помощи. Он напомнил, что Европейский союз и Германия продолжают усиливать экономическую и гуманитарную поддержку Киева.

Как отмечают авторы материала, тревогу также высказывают украинские эксперты и бывшие чиновники. Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее предупреждал, что предстоящая зима может оказаться самой тяжелой для населения за последние годы. Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что в хранилища в этом году планируют закачать около 13,2 миллиарда кубометров газа. Он уточнил: этих запасов зимой 2024–2025 гг. хватит лишь до февраля, а последующие покупки голубого топлива могут обойтись втрое дороже прошлогодних.

Продолжение после рекламы