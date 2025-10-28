Логотип РИА URA.RU
Общество

Транспорт

Водителям напомнили о необходимости заново пройти медкомиссию

Российским водителям предстоит проходить медкомиссию при замене прав с 2026 года
28 октября 2025 в 12:10
Подать заявление на замену водительских прав можно в ГИБДД, МФЦ или через портал «Госуслуг»

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Действие порядка автоматического продления водительских удостоверений завершится 1 января 2026 года. Российским водителям необходимо будет заново получать медицинское заключение для замены водительского удостоверения. Об этом сообщил ТАСС ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова МГЮА Тургунбой Зокиров.

«При замене водительского удостоверения в связи с истечением срока его действия нужно пройти медицинское освидетельствование. Данное правило предусмотрено частью 1 статьи 23 Федерального закона „О безопасности дорожного движения“, — приводит слова Зокирова ТАСС.

С 2022 года в России действовал упрощенный порядок: удостоверения, срок действия которых истекал в 2022–2025 годах, автоматически продлевались на три года. Продление исчислялось от исходной даты окончания действия прав, а сама замена документа не требовалась. Зокиров отметил, что для замены водительских прав с 1 января 2026 года, водителям необходимо подать заявление в ГИБДД, МФЦ или через портал «Госуслуг», получить медицинское заключение, оплатить госпошлину и затем явиться в выбранное подразделение ГИБДД или МФЦ для предоставления оригиналов документов и получения нового водительского удостоверения.

