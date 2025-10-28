Водителям напомнили о необходимости заново пройти медкомиссию

С 2022 года в России действовал упрощенный порядок: удостоверения, срок действия которых истекал в 2022–2025 годах, автоматически продлевались на три года. Продление исчислялось от исходной даты окончания действия прав, а сама замена документа не требовалась. Зокиров отметил, что для замены водительских прав с 1 января 2026 года, водителям необходимо подать заявление в ГИБДД, МФЦ или через портал «Госуслуг», получить медицинское заключение, оплатить госпошлину и затем явиться в выбранное подразделение ГИБДД или МФЦ для предоставления оригиналов документов и получения нового водительского удостоверения.