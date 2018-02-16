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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Москвы
05:59  16 февраля 2018 0

Банки и МФО получат доступ к единой биометрической базе россиян

Единая биометрическая система начнет работать уже в июле этого годаФото: Flickr

Микрофинансовым, страховым и управляющим компаниям, а также негосударственным пенсионным фондам (НПФ) будет предоставлен доступ к единой биометрической системе. Это позволит гражданам получать предоставляемые услуги на удалении, не посещая офисы.

Как сообщили «Известия», Единая биометрическая система (ЕБС) начнет работать с 31 июля 2018 года. Предполагается, что в ходе первого этапа реализации программы, который продлится до конца 2018 года, сбором биометрических параметров — фотографий клиентов, образцов голоса и т. д. — будут заниматься только банки. Затем оборудование по сбору данных смогут установить и некредитные финансовые учреждения. В результате после идентификации клиенту больше не нужно будет ехать для совершения сделки: получить кредит или приобрести полис можно будет не вставая с места.

Специалисты успокаивают россиян: утечка персональных данных будет невозможно, так как ЕБС хранит только физические параметры. Тем не менее, она будет интегрирована с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). При обращении в организацию, имеющую доступ к ЕБС, у клиента запросят согласие на обработку биометрии, после сего он вводит логин и пароль для идентификации на сайте госуслуг. ЕСИА запросит в ЕБС точность соответствия, после чего по месту требования будет дан ответ, принадлежат ли гражданину биометрические параметры.

В ближайшее время Центробанк планирует начать работу над поправками в закон об удаленной идентификации, подписанный президентом РФ 29 декабря прошлого года. Это позволит официально дать право работать с ЕБС некредитным учреждениям, передает издание.

Отметим, отдельные банки начали собирать биометрическую информацию о клиентах еще до появления ЕБС. Как писало «URA.RU», изначально разработчики планировали по биометрическим данным идентифицировать клиентов, например, является ли человек, снимающий средства с банковской карты, ее держателем.

Евгений Александров
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