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25 мая 2017
Главные новости Москвы
04:20  25 мая 2017 3

Банкоматы научатся распознавать клиентов по лицу

Клипарт. разное. 18 апреля 2014г, банкомат, платежные системы, mastercard, visa
Российские банки внедряют биометрическую идентификацию клиентовФото: Антон Белицкий © URA.RU

Новый способ идентификации клиентов — по лицу — планируют внедрить в ближайшем будущем сразу несколько российских банков. Это значит, что при совершении операции с банкоматом гражданину не понадобятся карта и цифровой пароль (пин-код).

В частности, как сообщают «Известия», новый вид идентификации готовы ввести Сбербанк, ВТБ, «Бинбанк», «Росбанк» и банк «Открытие». По подсчетам экспертов, оснащение одного банкомата новой системой распознавания обойдется в 500—1000 долларов.

Так, в «Бинбанке» изданию рассказали, что пилотный проект идентификации клиентов по лицу планируется запустить уже в нынешнем году. Используя биометрию, клиент сможет снимать наличные, пополнять счета, проводить платежи.

Сбербанк в настоящее время занят оценкой работ по внедрению нововведения и «выделению ресурсов на биометрию».

Распознавание по лицу — наиболее перспективный метод биометрической идентификации, отмечают специалисты в области компьютерных технологий, однако для большей безопасности следует применять ее в формате 2D или 3D, поскольку «плоскую» картинку легко подделать. Иными словами, мошенники могут воспользоваться фотографией клиента. 3D-изображение снижает риск мошенничества — нужно изготавливать специальную маску.

Способ проверки по биометрическим параметрам уже опробован в Китае. На острове Макао, где разрешены азартные игры, таким образом борются с отмыванием денег.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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