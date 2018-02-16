12:32 16 февраля 2018 6

Успех пришел к продюсеру после музыкального конкурса в 1989 году Фото: скриншот видео fadeevmaxim, Instagram

Музыкальный продюсер Максим Фадеев поделился с подписчиками в Instagram видеозаписью своего раннего выступления на конкурсе «Ялта-90» в 1989 году. Как заявил уроженец Кургана, именно оно стало точкой отсчета для его дальнейшего успеха.

На видео юный Фадеев исполняет хит группы «A’Студио» «Джулия». По словам артиста, выступление принесло ему третье место на конкурсе и 500 рублей в качестве приза. «После этого мне начали приходить заказы на джинглы, заставки, музыку для рекламы… Точка отсчета. Судьба!» — пишет музыкант и подробно рассказывает, с чего начинал свою карьеру на эстраде.

Поклонники Максима Фадеева восхитились его ранним творчеством. «У Вас уже в то время выступление с изюминкой… Своя манера исполнения! Здорово!» — похвалила anastasich4170. «Весь в музыке, энергия удовольствия искрит и зажигает все и вся! Красавчик))», — сделала комплимент victoria_ra1. «Голос крут, конечно! Но танец — это что-то», — оценила azelenina766. Не всем почитателям таланта Фадеева удалось его сразу узнать: «Сначала я подумал, что это Гарик Харламов лет 10 назад», — отметил leonchickkk.

Ранее Максим Фадеев удивил своих поклонников предложением вернуть советское образование.