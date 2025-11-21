В Челябинской области рухнули цены на новые электрокары

Средняя цена электрокаров в Челябинской области составляет четыре миллиона рублей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Челябинской области средняя стоимость новых электромобилей снизилась почти на 37% за год и достигла 4 356 000 рублей. Об этом URA.RU сообщил в пресс-службе сервиса «Авито Авто».

«Средняя стоимость новых электромобилей в Челябинской области снизилась на 36,9%, достигнув 4 356 000 рублей. Самой популярной моделью стала Ora 03», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

Чаще всего покупателям предлагались электрокары Ora 03 (38,5%) и Geely EX5 (36,5%). Динамика стоимость зависит не только от цены конкретной модели, но и от изменений на рынке. «Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных транспортных средств конкретной марки, тем ниже и их средняя цена», — пояснили URA.RU в пресс-службе сервиса.

Продолжение после рекламы