В Челябинской области рухнули цены на новые электрокары
Средняя цена электрокаров в Челябинской области составляет четыре миллиона рублей
В Челябинской области средняя стоимость новых электромобилей снизилась почти на 37% за год и достигла 4 356 000 рублей. Об этом URA.RU сообщил в пресс-службе сервиса «Авито Авто».
«Средняя стоимость новых электромобилей в Челябинской области снизилась на 36,9%, достигнув 4 356 000 рублей. Самой популярной моделью стала Ora 03», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.
Чаще всего покупателям предлагались электрокары Ora 03 (38,5%) и Geely EX5 (36,5%). Динамика стоимость зависит не только от цены конкретной модели, но и от изменений на рынке. «Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных транспортных средств конкретной марки, тем ниже и их средняя цена», — пояснили URA.RU в пресс-службе сервиса.
В целом средняя стоимость новых автомобилей в Челябинской области с января 2025 года снизилась на 9,5% и на текущий момент составляет 2 380 000 рублей. Некоторые модели существенно потеряли в цене. Речь идет, например, об автомобиле Chery Tiggo 4, который с начала года стал дешевле на 16%, говорится в исследовании «Авито Авто».
