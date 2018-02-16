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16 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:47  16 февраля 2018 2

«Грудью была вскормлена вся наша многострадальная Русь». В Сети посмеялись над «шедевром агитации» за Грудинина. ВИДЕО

Встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с жителями региона в Театре эстрады. Екатеринбург, ивачев александр, ющенко александр, афонин юрий, кпрф, кандидат в президенты, выборы2018, грудинин павел, болдырев юрий
Фамилия кандидата сводит с ума сторонниц ГрудининаФото: Анна Майорова © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Сторонники Павла Грудинина, кандидата в президенты России от КПРФ, на встрече в Ростове-на-Дону поддержали выдвиженца. Одна из присутствующих и вовсе вогнала бизнесмена в краску, похвалив его фамилию. Видеозапись с мероприятия опубликовали в Twitter.

«Павлу Николаевичу судьба дала такую фамилию — от слова „грудь“. Милые женщины, вашей грудью была вскормлена вся наша многострадальная Русь. У него красивая фамилия. И все это звучит не пошло! Поэтому женская половина за вас, Павел Николаевич», — сказала сторонница Грудинина. Сам кандидат посмеялся и слегка смутился от такой пламенной речи.

В Сети также подшучивают над тем, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов тоже не удержался от оговорки. Во время речи политик назвал кандидата в президенты «Пал Грудиныч».

Ранее кандидат на пост главы государства Владимир Жириновский потребовал Центризбирком отменить регистрацию Грудинина, писало «URA.RU». Лидер ЛДПР в качестве причины назвал отсутствие документов, подтверждающих закрытие зарубежных счетов коммуниста.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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