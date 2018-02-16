Сторонники Павла Грудинина, кандидата в президенты России от КПРФ, на встрече в Ростове-на-Дону поддержали выдвиженца. Одна из присутствующих и вовсе вогнала бизнесмена в краску, похвалив его фамилию. Видеозапись с мероприятия опубликовали в Twitter.
«Павлу Николаевичу судьба дала такую фамилию — от слова „грудь“. Милые женщины, вашей грудью была вскормлена вся наша многострадальная Русь. У него красивая фамилия. И все это звучит не пошло! Поэтому женская половина за вас, Павел Николаевич», — сказала сторонница Грудинина. Сам кандидат посмеялся и слегка смутился от такой пламенной речи.
В Сети также подшучивают над тем, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов тоже не удержался от оговорки. Во время речи политик назвал кандидата в президенты «Пал Грудиныч».
Ранее кандидат на пост главы государства Владимир Жириновский потребовал Центризбирком отменить регистрацию Грудинина, писало «URA.RU». Лидер ЛДПР в качестве причины назвал отсутствие документов, подтверждающих закрытие зарубежных счетов коммуниста.