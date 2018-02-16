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16 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:58  16 февраля 2018 7

Жириновский потребовал от ЦИК отменить регистрацию Грудинина

Встреча кандидата в президенты России Владимира Жириновского со студентами УрФУ. Екатеринбург , жириновский владимир, жест рукой
Жириновский ссылается на иностранные счета кандидата от КПРФФото: Анна Майорова © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Кандидат в президенты от партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Центризбирком России должен отменить регистрацию кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Причиной для этого стало отсутствие документов, подтверждающих закрытие зарубежных счетов последнего.

«Когда у меня обнаружили неточность в моих документах, у меня отменили регистрацию. А чего нам здесь голову морочат? Раз нету справки о закрытии, значит, ложная информация», — пояснил Жириновский на пресс-конференции. Однако тут же предположил, что ЦИК регистрацию Грудинина не отменит.

Напомним, что Грудинин не сдал в Центризбирком документы, подтверждающие закрытие счетов в банках Австрии и Швейцарии. В КПРФ отметили, что соответствующая информация была направлена в ФНС и налоговики должны были передать ее в ЦИК. Однако в Центризбиркоме указали, что у них нет никакой информации о закрытии счетов бизнесмена.

Ранее сообщалось, что Грудинин во время общения с журналистами признался, что сохранить бизнес в случае победы на президентских выборах ему позволит знание способов «обхода российского законодательства», напоминает «Федеральное агентство новостей». Поскольку заниматься предпринимательской деятельностью президенту России запрещено, оговорка стала скандальной сенсацией.

Иван Шестак
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