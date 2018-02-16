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16 февраля 2018
17:33  16 февраля 2018 2

Волочкова раскрыла личности своих ненавистников. Досталось женщине из Екатеринбурга. СКРИН

Предвыборные штабы партий 18 сентября 2016 Москва , анастасия волочкова
Волочкова ненавидит тех, кто ненавидит ееФото: Василий Колотилов © URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова выставила на всеобщее обозрение аккаунты людей в соцсети, которые пишут ей гадости. Под горячую руку попала и женщина из Екатеринбурга. Светская львица поиздевалась над непопулярностью людей и их внешним видом.

«Дорогие мои известные и публичные люди! Посмотрите, кто нам пишет гадости! Недолюбленные бабы с нулями в кубе! Посмотрите на их рожи и просто посмейтесь над из ущербностью и завистью к нам! Успешным, красивым, самодостаточным, любящим и любимым! Посылайте их на <…> и живите счастливо! Ваша я. А мне простите мою любовь. Давайте больше огня в ленту! Мы хоть с Мишей поугораем! А то скучно без вас», — написала «прима-балерина, актриса, певица» Волочкова.

Среди ненавистников оказалось несколько девушек и барахолка
Фото: Анастасия Волочкова, Instagram

Ранее Волочкова презентовала широкой публике своего нового избранника. Звезда попросила злопыхателей обойтись без злорадства. «И вам желаю любви! Порадуйтесь без злорадства. Если сможете…» — написала она. Тем не менее, в комментариях к постам балерины не обходится без критики.

Семен Гринберг
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