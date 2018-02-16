Судью Арбитражного суда Краснодарского края Алексея Шевченко лишили полномочий и квалификации. Такое решение принято по результатам служебной проверки, организованной после появления в Сети аудиозаписи заседания, где судья по-хамски общался с истцом.
«Сегодня было удовлетворено представление председателя Арбитражного суда Краснодарского края на Алексея Шевченко, наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением второго квалификационного класса», — цитирует пресс-секретаря суда Марию Комбаеву РБК. Она добавила, что проверка прошла 15 февраля, по ее итогам подготовили представление в квалификационную коллегию судей.
Как ранее сообщало «URA.RU», в зале краевого Арбитражного суда во время одного из процессов между Шевченко и участником заседания произошла ссора. Истец попросил судью перенести следующее заседание, на что последний отреагировал неадекватно: начал грубить собеседнику и покрыл его матом. После инцидента Шевченко подал в отставку.