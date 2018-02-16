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16 февраля 2018
Главные новости Москвы
19:41  16 февраля 2018 0

Судью, обматерившего участника процесса, уволили. АУДИО

Приговор Сапожников Курган, зал суда, кресла судьи
Место судьи теперь вакантноФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Судью Арбитражного суда Краснодарского края Алексея Шевченко лишили полномочий и квалификации. Такое решение принято по результатам служебной проверки, организованной после появления в Сети аудиозаписи заседания, где судья по-хамски общался с истцом.

«Сегодня было удовлетворено представление председателя Арбитражного суда Краснодарского края на Алексея Шевченко, наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением второго квалификационного класса», — цитирует пресс-секретаря суда Марию Комбаеву РБК. Она добавила, что проверка прошла 15 февраля, по ее итогам подготовили представление в квалификационную коллегию судей.

Как ранее сообщало «URA.RU», в зале краевого Арбитражного суда во время одного из процессов между Шевченко и участником заседания произошла ссора. Истец попросил судью перенести следующее заседание, на что последний отреагировал неадекватно: начал грубить собеседнику и покрыл его матом. После инцидента Шевченко подал в отставку.

Ксения Томашова
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