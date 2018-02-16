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17 февраля 2018
16 февраля 2018
Главные новости Москвы
20:56  16 февраля 2018 7

Илон Маск даст Интернет всему миру

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17 февраля его компания запустит в космос первые спутникиФото: Анна Майорова © URA.RU

Компания SpaceX Илона Маска в субботу, 17 февраля, запустит тестовые спутники для будущей коммуникационной сети. В организации надеются, что эта система позволит обеспечить доступом в Интернет всех жителей Земли.

В ходе испытаний SpaceX выведет на околоземную орбиту два спутника и попробует связать их с несколькими станциями на планете, в том числе со штаб-квартирой Tesla. Если испытание пройдет успешно, то в следующем году начнется запуск коммерческих спутников, а к 2024 году их количество превысит 11 тысяч, пишут «Ведомости».

Ожидается, что в будущем 5G-сети будут использоваться для передачи данных самоуправляемым автомобилям. Из спутников будет выстроена одноранговая сеть, которая позволит передавать информацию между ними и обеспечить полное покрытие Земли. Помимо SpaceX, над проектами по предоставлению доступа в Интернет трудятся европейская компания OneWeb и американский Facebook, который хочет обеспечивать доступ в Сеть с помощью летающих дронов. Всего регуляторам в США поступило 12 заявок на тестирование спутников, обеспечивающих интернет-доступ.

Ранее Маск заявил о причине неудачных пусков ракеты Н-1, которую советские ученые хотели использовать для доставки людей на Луну, напоминают «Дни.ру». Изобретатель сказал, что в СССР были большие проблемы с электронными системами, которые обеспечивали полет. Сам изобретатель уверен в успехе покорения космоса. 6 февраля сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy вывела на орбиту спортивный автомобиль Илона Маска Tesla Roadster, который должен отправиться в межзвездное путешествие, напоминает «Русская планета».

Семен Гринберг
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