В Зауралье потратят 12 миллионов на подготовку «особенных» детей к самостоятельной жизни

В 2017 году порядка 500 детей-инвалидов проконсультировались в Региональном ресурсно-методическом центре по предпрофессиональной подготовке в Курганской области. Открытие этого центра стало возможным благодаря гранту в 12 миллионов рублей, который выделил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Чтобы определить способности «особенных» детей, мобильная бригада центра выезжала в отдаленные районы области, рассказал сегодня, 19 февраля, на аппаратном совещании у губернатора Алексея Кокорина исполняющий обязанности директора департамента образования и науки Герман Хмелев. В составе этой бригады работали дефектолог, логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования и специалисты сферы профессионального образования.
«Консультации позволяют определить степень профессиональной пригодности каждого ребенка к конкретной специальности, профессии, выявить личные особенности детей, их склонности и мотивации», — уточнил Хмелев. Он добавил, что среди направлений, по которым консультировали детей-инвалидов, были такие, как «Web-дизайн», «Журналистика», «Полиграфия», «Робототехника» и «Информ-дайджест».
Освоить средства гранта необходимо за два года. По словам чиновника, в текущем году планируется увеличить охват детей-инвалидов. В мае лучшие эффективные практики в этой сфере будут представлены на региональной выставке-форуме «Дети Зауралья — заботимся вместе!».